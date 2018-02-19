مواطنة تشكوا حرمان طليقها لأبنائه من مخصصات ” حساب المواطن “

علي القحطاني (صدى):

روت مواطنة مطلقة قصة حرمانها من دعم حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعدم وصوله لها بسبب طليقها.

وأوضحت المواطنة أنها مطلقة ولديها أبناء في حضانتها، وأن دعم الأبناء يذهب إلى الأب الجاحد ويرفض أن يعطي لأبنائه ما يجعلهم يواجهون الحياة بشكل أكثر استقرارًا، لتنهمر دموع المطلقة “ نوف ” وهو اسمها الذي اختارته أثناء سرد مشكلتها عبر وسم “ حساب المواطن ” على “ تويتر ”.

وقالت ” نوف ” أن طلبها لم يتم دراسته بعد حتى الآن وأنتظر يومًا بعد يوم إلى أن يأتي يوم الإعلان عن الاستحقاق أو يصلني أي بارقة أمل في الموافقة عليها ضمن المستفيدين، ويجعلني لا احتاج إلى الاستدانة من أحد للحياة والصرف على أولادي.

وكانت حساب المواطن قد أوضح أن يمكن تسجيل المطلقة في البرنامج والحصول على الدعم كـ(ربة أسرة) وإضافة التابعين

وأن الوثائق المطلوبة لتسجيل المرأة كربة أسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة ولديها تابعون هي: صك إعالة، أو صك ولاية، أو صك حصر ورثة الأرملة، أو إثبات الاحتضان.