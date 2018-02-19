دياز: نلعب في عمان وكأننا على أرضنا

نواف السالم(صدى):

قال مدرب الهلال رامون دياز، اليوم الإثنين، إن المواجهات الأولى في بطولة دوري أبطال أسيا تكون صعبة على جميع الفرق.

وأضاف” دياز” في مؤتمر صحفي للزعيم حول مباراة الاستقلال الإيراني المقرر إقامتها غدًا، أن مستوى مباريات البطولة، أعلى من الدوريات المحلية، موضحًا أن الفريق الأكثر تركيز حظوظه أكبر في الفوز.

وأشار إلى أن الهلال سيلعب في عمان وكأنه على أرضه، مشيرًا إلى أنه يتمنى دعم الجماهيز للفريق خلال مواجهة الغد.

وعن مشاركة علي الحبسي في التشكيلة الأساسية، قال ” دياز ” ، إنه مشاركته مهمة وهو إضافة بكل تأكيد.

دياز، الهلال، الاستقلال.

وتابع: ” سنلعب للفوز بمواجهة الغد، نهجنا هجومي وهو المعتاد” .