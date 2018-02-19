مطالبات المواطنين للجهات الحكومية بشأن ما يتم نشره على ” سناب شات “

عادل الحربي(صدى):

فتح مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، باب الحوار للمواطنين لمعرفة ما يريدونه من الأجهزة الحكومية أن تقدم على موقع سناب شات، وذلك عبر موقع ” تويتر “.

وطالب أحد المواطنين، بحصر الخدمات المطلوبة للجهات المعنية والمختصة وتوضيح وسائل التواصل والبدائل لوسائل التواصل إن لم يتم التجاوب، بالإضافة إلى سرعة الاستجابة لأي استعلام حول خدمة أو طلب.

كما طالب آخر، بنشر الإجراءات المتبعة لكل معاملة من بدايتها حتى وصولها للقسم المختص، ونشر الآليات السليمة و الإجراءات المطلوبة لتقديم الخدمة للمستفيد بسهولة و سرعة؛ ليتمكن المستفيد من معرفة الإجراءات المتبعة، والتي ستؤدي لخدمته بسرعة.

واشتكى البعض من عدم رد الجهات الحكومية على استفساراتهم في ” تويتر “، فيما طالبوا بنشر حقوق المستفيد و أين يتوجه في حال مواجهته لأي عقبات، بالإضافة إلى معرفة اختصاص كل جهه حكومية.

ودعا المواطنون إلى توثيق مظاهر الفساد وعدم تنفيذ المشاريع وانعدام الجودة في تنفيذها، وخاصة في قطاعي التعليم والصحة.