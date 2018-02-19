زوجة تقتل زوجها العرفي لتهديده لها بفضحها
اقدمت سيدة مصرية على قتل زوجها العرفي أمام زوجها بعقد رسمي ، بالسكين ، عقب تهديده لها بفضحها ونشر فيديوهات إباحية تجمعهما سوياً .
وتعود تفاصيل الواقعة ، لشاب يٌدعى ” شبوره ” استغل ذهابه اليومي لصديقه لتناول المواد المخدرة والحشيش ، وتمكن من الإيقاع بزوجة صديقه التي استسلمت له بعقد زواج عرفي .
إلا أن زوجها علم بأمر زواجها من “شبورة”، فقرَّرت الإنتقام من الأخير إعتقاداً منها بأنه أفشى سرها، وقامت باستدراجه وطعنه حتى الموت أمام زوجها الذي لاذ بالقرار خوفاً منها .
بعد الجريمة، خرجت الزوجة إلى الشارع وبيدها السكين أداة الجريمة، لتصرخ قائلةً : ” قتلت الخائن ” ، وعلى الأثر، تلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغاً بقيام ربة منزل بطعن شابٍ ثلاثيني معروف بـ ” عبده شبورة ” بآلة حادة في منطقة البطن والاطراف، ما أدى إلى مقتله على الفور متأثراً بجروحه .
وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بأنه كانت تجمعها مع المجني عليه علاقة غير شرعية، وقد تزوجته بعقدٍ عرفي، لكنه فضح أمري عند زوجي ، لافتةً إلى أنَّ القتيل يحتفظ بفيديوهات جنسية لهما، كما أن زوجها كان على علمٍ بهذه العلاقة .
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6652 ] نشر منذ 27 دقيقة
ما يعتبر زوجها هذا زنا اعوذ بالله وكلهم دفعوا ثمنه بالدنيا قبل الآخرة
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4079 ] نشر منذ 22 دقيقة
استغفر الله وكفى
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8345 ] نشر منذ 6 دقائق
سَــــــوَد الله وَجــــــهها و وجــــــه زوجـــــها ألـــدَيـــــوث .😠😠 .