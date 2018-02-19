زوجة تقتل زوجها العرفي لتهديده لها بفضحها

القاهرة(صدى):

اقدمت سيدة مصرية على قتل زوجها العرفي أمام زوجها بعقد رسمي ، بالسكين ، عقب تهديده لها بفضحها ونشر فيديوهات إباحية تجمعهما سوياً .

وتعود تفاصيل الواقعة ، لشاب يٌدعى ” شبوره ” استغل ذهابه اليومي لصديقه لتناول المواد المخدرة والحشيش ، وتمكن من الإيقاع بزوجة صديقه التي استسلمت له بعقد زواج عرفي .

إلا أن زوجها علم بأمر زواجها من “شبورة”، فقرَّرت الإنتقام من الأخير إعتقاداً منها بأنه أفشى سرها، وقامت باستدراجه وطعنه حتى الموت أمام زوجها الذي لاذ بالقرار خوفاً منها .

بعد الجريمة، خرجت الزوجة إلى الشارع وبيدها السكين أداة الجريمة، لتصرخ قائلةً : ” قتلت الخائن ” ، وعلى الأثر، تلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغاً بقيام ربة منزل بطعن شابٍ ثلاثيني معروف بـ ” عبده شبورة ” بآلة حادة في منطقة البطن والاطراف، ما أدى إلى مقتله على الفور متأثراً بجروحه .

وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بأنه كانت تجمعها مع المجني عليه علاقة غير شرعية، وقد تزوجته بعقدٍ عرفي، لكنه فضح أمري عند زوجي ، لافتةً إلى أنَّ القتيل يحتفظ بفيديوهات جنسية لهما، كما أن زوجها كان على علمٍ بهذه العلاقة .