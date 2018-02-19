” الإحصاء ” تعلن عن نتائج مسح كبار السن وفقا للأمراض المزمنة

علي القحطاني (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الإثنين، أبرز نتائج مسح كبار السن ” 65 سنة فأكثر ” ، وفقًا للمعاناة من الأمراض المزمنة، لعام 2017.

وأوضحت الهيئة، اليوم، عبر حسابها الرسمي، على ” تويتر ” ، أن نتائج المسح جاءت كالتالي:

– 28.7 أمراض السكري.

– 28.5% أمراض ضغط الدم.

– 13.9% أمراض المفاصل.

– 0.6 % أمراض الكسور.

– 0.7 % الكآبة.

– 1.2% الزهايمر.

أما فيما يتعلق، بنسبة الذكور، الذين يعانون من أمراض مزمنة تقل عن نسبة الإناث، جاءت 43.2%ذكور، و56.8 % إناث.