رواتب أشهر رؤساء العالم وترامب يقبض دولارا واحدا فقط

عواصم عالمية(صدى):

يتساءل الكثير من الأشخاص عن المرتب الشهري الذي يحصل عليه رؤساء العالم، ويُعد هذا السؤال أمر محير للغاية لدي الكثير، خاصة أن رئيس الجمهورية يعد رأس الهرم الوظيفي، لذلك يدع مرتبه أو العائد الشهري الذي يتقاضاه الفرصة لخيال الشعب لتوقع وتخمين المبلغ المادي مقابل هذه الوظيفة الأكبر.

ولكن على عكس كل هذه التوقعات ربما يكون المرتب دولار واحد أو مليون دولار شهريًا، وللإجابة علي هذا السؤال الذي بات يحير الجميع، نستعرض في هذا التقرير رواتب أشهر رؤساء حاليين في العالم .

دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

يأتي في المقدمة دونالد ترامب والذي نفاجأ عندما نجده يأخذ فقط دولارا واحدا لا غير في السنة، ورفض أن يأخذ المبلغ المقرر له وهو 400 ألف دولار في السنة (33 ألف دولار فى الشهر ويعادله 1,095 دولار يوميا)، مبررًا إنه كان رجل أعمال ثروته تفوق الـ3 مليارات دولار، وهذا الأمر يجعله يستطيع العيش دون أن يأخذ أجرا، دونالد ترامب ليس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة رفض تقاضى أجر، بل هيربيرت هوفر وجون كينيدى فعلا نفس الأمر مسبقاً.

فلاديمير بوتين رئيس روسيا

على عكس ترامب نهائياً، فإن فلاديمير بوتين يتقاضى 151,032 دولار في السنة، مما يعادل حوالي 12,600 دولار شهرياً أي 414 دولارا بشكل يومي، ويعتبر 140 دولارا شهرياً هو الحد الأدنى للأجور في روسيا.

إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا

يتقاضى حول 211,500 دولار في السنة الواحدة، أي حوالي 17,600 دولار بالشهر، فقبل أن يصبح ماكرون رئيسا لفرنسا كان ناجحا جداً في مجال البنوك لدرجة أنه أخذ لقب ” موزارت المالية “، وكان يأخذ حوالي مليون دولار سنوياً من مجال الصناعة البنكية، ويعتبر الحد الأدنى للأجور في فرنسا هو 1,758 دولار شهرياً.

أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا

أنجيلا ميركل تتقاضى 263,000 دولار سنوياً أي 22 ألف دولار في الشهر، وبالرغم من هذا الأجر العالي ترفض ميركل السكن في أحد المنازل الفخمة وتختار فقط أن تعيش في إحدى العمارات ذات الخمس طوابق فقط.

لى هسين لونغ رئيس وزراء سنغافورة

بعيداً كل البعد عن تواضع كل هؤلاء الرؤساء، فقد اختار أن يأخذ حول 2,2 مليون دولار سنويا، ورأى أن هذا من أقل مستحقاته وأن هذا المبلغ عادل جداً، هذا بالرغم من أن والده كان صاحب الفضل الكبير في التقدم الهائل الذي شهدته سنغافورة، وبالرغم من ثروته يعتبر لى هسين لونغ هو الأعلى أجراً وسط الكثير من الدول على الرغم من أن أجره تناقص بحول 36% الآن، ويعتبر الأحد الأدنى للأجور في سنغافورة حول 1000 دولار شهريا.