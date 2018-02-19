” هيئة المواصفات ” : مالا تعرفه عن مختبر ” التحليل الطيفي “

علي القحطاني(صدى):

دعت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، المواطنين، صباح اليوم الأثنين، للتعرف على مختبر ” التحليل الطيفي ” ، الذي يعد أحد مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة بالمملكة.

حيث أوضحت الهيئة، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن ” التحليل الطيفي ” ، هو أحد مختبرات قياس الضوء بالمركز، ويعتني بانشاء وحفظ معايير القياس الوطنية والمرجعية والعاملة، لقياس كميات ” الانعكاسية – النفاذية – الامتصاص – العتامة ” ، بالإضافة إلى تحقيق معيار الطول الموجي لأجهزة التحليل الطيفي.

وأشارت الهيئة، إلى أن المختبر يقدم خدمات القياس والمعايرة، لما يلي:

– المرشحات الضوئية.

– العينات العاكسة والمنفذة وشبه المنفذة للضوء.

– أجهزة قياس النفاذية والعتامة واللمعان.

– أجهزة قياس الألوان ومعاملات الفروق اللونية.

– أجهزة قياس درجة البياض والاصفرار.

فيما ذكرت ” هيئة المواصفات ” ، القطاعات التي يخدمها المختبر، والتي تمثلت في: ” المؤسسات الصناعية والعسكرية والبحثية والعلمية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مختبرات القياس والمعايرة والفحص الثانوية الحكومية والخاصة ” .

جدير بالذكر، أن علم ” التحليل الطيفي ” ، هو العلم الذي يعني بالقياسات الطيفية واللونية المتعلقة بالخواص الضوئية للمواد.