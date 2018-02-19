أفغانستان تتمكن من تحرير 30 مدنيا

كابول(صدى):

كشف سرهادي زواك، المتحدث باسم حاكم إقليم لغمان، شرق أفغانستان، اليوم الإثنين، أن قوات خاصة، تمكنت من تحرير 30 مدنيًا، من سجن تابع لحركة ” طالبان ” المسلحة بالإقليم.

وأوضح ” زواك ” ، أن القوات اقتحمت سجنًا تابعًا، لـ ” طالبان ” ، بمنطقة ” ألينجار ” ، بعد ظهر أمس الأول، خلال عملية استمرت على مدار يومين في المنطقة، حيث أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين، وإصابة آخرين، فيما تمكنت القوات الخاصة الأفغانية من مصادرة أسلحة خلال العملية، كما أشار ” زواك ” ، إلى أن المدنيين المحررين، ظلوا محبوسين، منذ أكثر من عام بتهم تتعلق بالتعاون مع الحكومة الأفغانية.

وعلى صعيد آخر، نفى المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، صحة هذه المعلومات، مفيدًا بأن المسلحين، لم تكن لديهم سجون في المنطقة.