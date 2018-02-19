” سار ” تدرج رحلات يومية جديدة بين الرياض وحائل وأخرى بين الرياض والقصيم

نايف السالم(صدى):

أدرجت الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار ” ، رحلات يومية جديدة بين الرياض وحائل وأخرى بين الرياض والقصيم في جدول رحلات قطار الركاب بدءاً من الأحد المقبل، وذلك تلبية لرغبات مسافريها.

وأوضح مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي في “سار ” عمار النهدي، أن إدراج هذه الرحلات يأتي تزامناً مع احتفالية “سار” بمناسبة مرور الذكرى الأولى لتدشين خدمة نقل الركاب في 26 فبراير وتلبية لرغبات العملاء, مشيراً إلى أن الرحلات أصبحت يومية ذهاباً وإياباً بين الرياض وحائل مروراً بالمجمعة والقصيم، وأن انطلاق الرحلات من محطة الرياض يومياً سيكون في الساعة 09:30 صباحاً ومن حائل عند 03:25 مساءً.

وأفاد النهدي أن الشركة أدرجت كذلك رحلة صباحية جديدة ذهاباً وإياباً، أيام الخميس والسبت من كل أسبوع، بين محطات الرياض والمجمعة والقصيم، حيث سيكون للمسافر خيارات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع، مبيناً أن شركة “سار” تقوم بإدراج رحلات إضافية خلال المواسم ومتى ما دعت الحاجة، كما حدث في إجازة منتصف العام الشهر الماضي نظراً للإقبال الكبير للسفر عبر قطارات “سار” للركاب، مؤكداً أن “سار” تسعى دائماً لتلبية رغبات المسافرين.

يذكر أن “سار” شركة حكومية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – وتملك خط حديدي لنقل المعادن دشنته عام 2011م، حيث تنقل قطارات المعادن (الفوسفات، والبوكسايت، والكبريت المصهور، وحامض الفسفوريك)، وتجاوزت كميات ما نقلته قطاراتها نحو 27 مليون طن حتى نهاية 2017م, ودشنت المرحلة الأولى من خدمة نقل الركاب بالقطارات بين محطات الرياض والمجمعة والقصيم في 26 فبراير 2017م، وأتبعتها بتدشين محطة حائل في 26 نوفمبر 2017م .

ودعت الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار ” المسافرين الراغبين معرفة مواعيد الرحلات الدخول على الرابط: هنا .