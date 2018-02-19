بالصور.. تعليم مكة يطلق مسابقة تحفيظ القرآن الكريم بالمدارس

سعيد العجل(صدى):

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة التوعية الإسلامية يوم الاثنين الموافق 3/6/1439هـ ، مُسابقة مدارس تحفيظ القرآن الكريم في مرحلتها الثانية على مستوى الإدارة للعام الدراسي 1438_1439هـ، والمُقامة بنادي الحي المسائي بالفيحاء بمقر ( ث 35) وذلك تحت رعاية مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي وإشراف مديرة إدارة التوعية الإسلامية مها قماش وحضور عدد من قيادات وتربويات تعليم مكة بنات.

قدمت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي خلال التكريم كلمة أعربت فيها عن مدى سعادتها بحضورها لهذا المحفل الذي يُعني بالقرآن الكريم وحفظه شاكرةً إدارة التوعية التي لاتألوا جهداً في سبيل إنجاح المسابقات الوزارية ، منوهةً بأن استئناف مسابقة القرآن الكريم لمدارس تحفيظ القرآن هذا العام لهو خير وتوفيق من رب العباد متمنية أن يزداد عدد المتقدمات بهذه المسابقة في الأعوام القادمة ، شاكرةً جهود القائمات على المسابقة من مشرفات ومحكمات ومعلمات ، مؤكدةً على أن هذه المسابقة تُعد شرف عظيم حيث تؤهل وتحفز وتشجع الطالبات لحفظ كتاب الله ، مُضيفةً بأن من أهداف الوزارة ترسيخ العقيدة وذلك بتعظيم القرآن ، مُشيرةً إلى أن إدارة تعليم مكة سباقة دائمة لتنفيذ مناشط تحفيزية للطالبة ، مختتمة كلمتها بالشكر الجزيل لجميع الحاضرات والمحكمات هذه المسابقة، داعيةً بأن يكون التحكيم مراعياً للموضوعية يليق بشرف القرآن ، كما قدمت الشكر والتقدير لقائدة الثانوية (35) آمنة الصبياني ولقائدة الابتدائية (153 ) صباح اللهيبي ولمديرة مركز نادي الحي بالفيحاء خيرية الشنبري على حسن الاستقبال والمشاركة والتعاون لإنجاح هذه المسابقة القيمة ، وتحية خاصة للطالبات الحافظات ولكل من سعى ودرب الطالبات للوصول إلى هذا المكان .

من جانبها قدمت مديرة إدارة التوعية الإسلامية مها قماش كلمة بدأتها بعبارات الشكر والعرفان للحافظات زهرات المستقبل ، ولمجيبات الدعوة جميعاً فحضورهن داعم قوي لمثل هذه المسابقات ، كذلك وجهت شكرها للمحكمات اللاتي يلبين النداء دوماً دون تواني ، كذلك لمنسقات المشروع عابدية الحربي ، رقية الصبحي ،وأمل با عبدالله ولصاحبة الاستضافة بنادي الفيحاء خيرية الشنبري وجميع مشرفات وإداريات التوعية الإسلامية ، كذلك لقائدة الابتدائية 153 صباح اللهيبي وقائدة الثانوية الخامسة والثلاثون آمنة الصبياني لمشاركتهم وتعاونهم ، داعيةً لكسر حاجز الخوف والمشاركة الدائمة بمسابقات القرآن الكريم ،متمنية أن يزيد عدد المتسابقات بالمستقبل ، موجهة الدعوات بالتوفيق والسداد للطالبات في هذه المسابقة على مستوى المملكة.

فيما استهل البرنامج بآيات عطرة من الذكر الحكيم تلاها على مسامع الحاضرات الطالبات جويرية محمود من ثانوية تحفيظ القرآن الأولى ، والطالبة مجد با رواس من تحفيظ القرآن الرابعة والطالبة البتول با روم من ابتدائية تحفيظ القرآن (١١) والطالبة أثير مكي من تحفيظ القرآن الثامنة ، تلا ذلك مشاركات منوعة مقدمة من طالبات الابتدائية ( ١٥٣) شملت نشيد ترحيبي بعنوان (القيم) ،وقدم نشيد آخر بعنوان ( بالقرآن تحلو الدنيا) وللشعر مكانه بالبرنامج حيث شاركن (بقصيدة وحوار عن القرآن الكريم) ،عقبها وعلى أنغام أنشودة الحافظات بدأت مسيرة الطالبات وخُتم البرنامج بالتكريم لكل من المحكمات وقائدات المداري المتعاونة والمستضيفة .

وقد هدفت المسابقة إلى التنافس على حفظ كتاب الله عز وجل ، وخدمته بما يليق ومكانته العالية ، وربط الأمة بكتاب الله تعالى تعلماً وتعليماً وعملاً ، كذلك تشجيع الطالبات على العناية بحفظ كتاب الله الكريم وإجادة تلاوته ومعرفة معانيه والإعانة على إعداد جيل صالح متخلق بآداب القرآن الكريم وملتزم بأحكامه .

علماً أن هذا المسابقة جاءت ضمن مبادرة العناية بتعلم القرآن الكريم وحفظه وتفسيره وفهمه ( إتقان ) وهي تُعنى بحفظ كتاب الله تعالى وتجويده حيثُ تشتمل على ثلاث فروع (الأول: يكون بحفظ القرآن الكريم كاملاً مع حُسن الأداء وإتقان التجويد لطالبات المرحلة الثانوية ، والفرع الثاني بحفظ القرآن الكريم كاملا ًمع حسن الأداء وإتقان التجويد لطالبات المرحلة المتوسطة وأخيراً الفرع الثالث يتم الحفظ من سورة الكهف إلى سورة الناس مع حُسن الأداء وإتقان التجويد لطالبات المرحلة الابتدائية. جديرٌ بالذكر قد بلغ عدد المتسابقات ( 10 ) حافظات .‏