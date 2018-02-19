الشورى يوجه عدة مطالب للغذاء والدواء

نايف السالم(صدى):

طالب مجلس الشورى، اليوم الإثنين، هيئة الغذاء والدواء بالقيام بمهامها المتعلقة بإجازة الفسح للأدوية والمنتجات الصحية من المنافذ، بالإضافة إلى مسؤولية تتبعها حتى مستودع المستورد.

وأشار ” الشورى ” إلى إنه على بقية الجهات إكمال اللازم كل في مجال اختصاصه؛ وذلك استنادًا إلى المادة الخامسة والمادة العشرين من نظام الهيئة.

كما وجه الشورى، الغذاء والدواء بالعمل على سرعة إنشاء نظام تتبع إلكتروني للأدوية، كما طالبها بإلزام المنشآت الطبية الإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالأجهزة والمنتجات الطبية والمؤثرة على سلامة المرضى والعاملين.

وأمر الهيئة، بتضمين تقاريرها القادمة تصنيف الموظفين من حيث المؤهلات والتخصصات العلمية وكذلك نسبة العنصر النسائي ونسبة السعودة ، ونتائج ما تقوم به من دراسات وبحوث.

وأكد الشورى على أهمية الإسراع في توظيف كوادر وطنية على الوظائف الشاغرة في مجال التفتيش الميداني بهيئة الغذاء والدواء.