ارتفاع أسهم شركتين في السوق.. و ” عذيب للاتصالات ” تواصل التراجع

عادل الحربي(صدى):

شهدت تعاملات السوق، خلال تعاملات اليوم الاثنين، تسجيل أسهم شركتين أعلى سعر في 52 أسبوعًا، مقابل تسجيل أسهم 3 شركات أدنى سعر في 52 أسبوعًا.

وخلال التعاملات ارتفعت أسعار كلًا من الشركات التالية كالتالي: ” بترورابغ 23.86 ريال، وأسواق العثيم 147.40 ريال”، بينما سجلت كلًا من ” بوبا العربية، عذيب للاتصالات، والتعاونية ” أدنى سعر بمبلغ 76.90 ريال، 7.12 ريال، و71 ريال على التوالي.

ويعد السعر المذكور الأعلى والأدنى خلال الجلسة وليس سعر التداول الحالي في السوق.