خفض معدل انتظار موعد زيارة الطبيب في مستشفى الملك خالد بتبوك

محمود البلوي(صدى):

تمكّن مستشفى الملك خالد بتبوك من خلال تنفيذ برنامج أداء الصحة، من خفض معدل انتظار موعد زيارة الطبيب إلى 18 يوماً بدلاً من 55 يوماً، بالإضافة إلى زيادة نسبة بدء العمليات الأولى المجدولة في الوقت المحدد إلى 80%, كذلك انخفاض مدة انتظار المرضى لتصوير الرنين المغناطيسي إلى 20 يوماً بدلاً من 37 يوماً.

وأسهم البرنامج في ارتفاع نسبة المرضى الذي يراجعون مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك, التي لاتتجاوز مدة انتظارهم عن 30 دقيقة لرؤية الطبيب في العيادة من 33% إلى 76%.

يُذكر أن الصحة تنفذ برنامج ” أداء الصحة ” ، الذي يشمل حالياً 70 مستشفى رئيس، تسعة منها مستشفيات للصحة النفسية، من خلال تطبيق ومتابعة ما يزيد على 40 مؤشراً لقياس الأداء في سبعة محاور علاجية في المستشفيات وهي: (الطوارئ، والعيادات، والعمليات، والتنويم، والعناية المركزة، والأشعة، والمختبرات)، كما يعمل البرنامج على تطوير مهارات الكوادر الصحية للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن تحسين الأداء.

ويستهدف برنامج ” أداء الصحة ” رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات.