الكرانيش تعود من جديد موضة لربيع 2018

نورة الشهري(صدى):

عادت الكرانيش كموضة نسائية في ربيع 2018، لتُضفي على المظهر لمسة رومانسية حالمة، حيث أن الكرانيش تزين هذا الموسم البلوزات والفساتين والتنانير، لكن يجب عليك اختيار القطع المزدانة بها تبعاً لطبيعة القوام.

وعلى سبيل المثال يجب على المرأة، التي يكون الجزء العلوي من ذراعها ممتلئاً، الابتعاد عن البلوزات ذات الأكمام المزدانة بالكرانيش، وعلى المرأة ذات الوسط الممتلئ الابتعاد عن البلوزات القصيرة المزدانة بكرانيش في طرفها السفلي.

ونظراً لأن الكرانيش تمنح الجزء، الذي تستقر عليه، مظهراً أكثر امتلاءً، يمكن للمرأة ذات الصدر الصغير ارتداء البلوزات المزدانة بكرانيش عند الصدر، فيبدو الصدر أكبر حجماً بصرياً.

وبالنسبة للفساتين المزدانة بالكرانيش، فلا تنصح بها المرأة ذات القامة القصيرة لأنها تبدو وكأنها مختبئة فيها، في حين أن هذه الفساتين تغازل المرأة الطويلة وذات القوام الممشوق.

مع العلم أن الكرانيش تبدو في غاية الأناقة مع الألوان الأحادية والألوان الناعمة، مثل الأبيض العاجي ” off-white “، لذا ينبغي الابتعاد عن الألوان الصارخة أو النقوش اللافتة للأنظار، لإفساح المجال للكرانيش لتكون في دائرة الأضواء.