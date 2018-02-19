أب يقتل ابنته بمبيد حشري للانتقام منها

القاهرة(صدى):

أرتكب أب مصري جريمة بشعة في حق ابنته حيث قام بإجبارها على تناول مبيد حشري حتى أدى إلى وفاتها انتقاماً منها لمحاولتها الهروب مع أحد الجيران بمحافظة الإسماعيلية المصرية .

وتعود الواقعة عندما تلقت الشرطة المصرية بلاغا من رجل على المعاش يفيد بعثوره على نجلته جثة هامدة خارج حظيرة الدجاج بمنزلهم .

على الفور انتقلت قوة من المباحث وبفحص الجثة تبين أنها ترتدى كامل ملابسها مسجاة على ظهرها، وبها سحجات بسيطة بالذراعين، وأسفل الرقبة، وعُثر على ملابس أخرى، داخل الحظيرة عليها آثار قيء آدمي مُخبأة، وعبوة مبيد حشري، تنبعث منها رائحة مشابهة لنفس رائحة القيء.

وكشفت التحريات وجود خلاف بين المجني عليها ووالدها، لسابقة هروبها مع أحد جيرانها، ويعمل عاملًا زراعيًا، مقيم بنفس الجهة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 552 لسنة 2018 إداري القنطرة غرب.

فقرر الأب الانتقام من ابنته، وعقد العزم، وبيّت النيّة على قتلها، وبات يتحين الفرص للانفراد بها، ثم استدرجها إلى حظيرة الدواجن، وأجبرها على تجرّع مبيد حشري عنوة، وضغط بقدمه على رقبتها حتى فارقت الحياة.