بالفيديو.. طفل يفاجأ حبيبته بهدية غير متوقعة ورد فعل صادم للأخيرة

متابعات(صدى):

أثار طفل صغير ذهول واعجاب حبيبته ، عقب أن فاجأها في عيد الحب بهدية غير متوقعة.

وعرض مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ” توجه الطفل إلى منزل حبيبته حاملا باقة ورد وخطابًا لونه أحمر، بينما تصوره والدته وسط استقبال حافل من أسرة الفتاة، التي أسرعت لاحتضان حبيبها تقديرا لهديته.