بالفيديو.. طفل يفاجأ حبيبته بهدية غير متوقعة ورد فعل صادم للأخيرة
أثار طفل صغير ذهول واعجاب حبيبته ، عقب أن فاجأها في عيد الحب بهدية غير متوقعة.
وعرض مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ” توجه الطفل إلى منزل حبيبته حاملا باقة ورد وخطابًا لونه أحمر، بينما تصوره والدته وسط استقبال حافل من أسرة الفتاة، التي أسرعت لاحتضان حبيبها تقديرا لهديته.
Little Lad Brings Bouquet For Girl
No one is too young for a Valentine's bouquet ❤️
Posted by LADbible on Wednesday, February 14, 2018
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