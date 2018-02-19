مدرب بيتيس: خسارتنا بطعم الانتصار أمام الملكي
قال كيكي سيتين، مدرب ريال بيتيس، إنه رغم خسارة فريقه أمام الملكي، أمس الأحد، إلا أنه يشعر بالفخر بأداء لاعبيه.
وأضاف، أن خسارة فريقه أمام ريال مدريد بطعم الانتصار، قائلًا: ” “ربما كان التعادل نتيجة أفضل أمام ريال مدريد نظراً للأداء المقدم على ملعب “بينيتو فيامارين”.
وأكد على أنه ليس سهلًا تقديم هذا الأداء أمام ريال مدريد، وإحراز 3 أهداف في المباراة، مشيرًا إلى أنه يشعر بالسعادة.
وانتصر الريال أمس في إطار الجولة الـ24 من الدوري الإسباني بخماسية مقابل 3 أهداف.
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