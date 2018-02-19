مدرب بيتيس: خسارتنا بطعم الانتصار أمام الملكي

ماجد محمد(صدى):

قال كيكي سيتين، مدرب ريال بيتيس، إنه رغم خسارة فريقه أمام الملكي، أمس الأحد، إلا أنه يشعر بالفخر بأداء لاعبيه.

وأضاف، أن خسارة فريقه أمام ريال مدريد بطعم الانتصار، قائلًا: ” “ربما كان التعادل نتيجة أفضل أمام ريال مدريد نظراً للأداء المقدم على ملعب “بينيتو فيامارين”.

وأكد على أنه ليس سهلًا تقديم هذا الأداء أمام ريال مدريد، وإحراز 3 أهداف في المباراة، مشيرًا إلى أنه يشعر بالسعادة.

وانتصر الريال أمس في إطار الجولة الـ24 من الدوري الإسباني بخماسية مقابل 3 أهداف.