بالفيديو.. شباب يؤكدون لوزير التعليم إنهم استقالوا من وظائفهم للالتحاق بمعهد الريادة

عادل الحربي(صدى):

زار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المنطقة الشرقية، واطلع على مرافقها البحثية والتعليمية، وتحديدا معهد ” ريادة الأعمال” .

وأكد الشباب الذين قاموا باستقباله، إنهم استقالوا من وظائفهم للانخراط في معهد الريادة، الذي يرون أنه يوفر لهم فرصة كبيرة لإنشاء مصنع خاص بهم يناسب تخصصاتهم ويرضي تطلعاتهم.

وجدير بالذكر، إنه تم إنشاء معهد الريادة في عام 1431، ويستهدف جميع طلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بغض النظر عن مستواهم الدراسي أو تخصصاتهم، حيث يركز على نشر الفكر الريادي والقيادة الريادية بين طلاب الجامعة، كما يقوم بمساعدة الطلاب على تأسيس شركات تقنية وليدة.