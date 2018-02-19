بالصور.. ” تعليم الرياض ” تشارك بمؤتمر ” الروبوت ” الدولي في الكويت

علي القحطاني(صدى):

شاركت وزارة التعليم، ممثلة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، صباح اليوم الأثنين، في مؤتمر الروبوت الدولي، بدولة الكويت، وذلك برئاسة فيصل القعيطي، مدير النشاط العلمي بالوزارة، وخالد الحربي، مدير النشاط العلمي بـ ” تعليم الرياض ” .

وجاء هذا بمشاركة الطالبين حسان البليهد، وثامرالتويجري، بمشروع ترشيد استهلاك المياة، خلال المعرض المقام بهذه المناسبة، وذلك وفقًا لما أكدته ” تعليم الرياض ” ، عبر الصفحة الرسمية لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .