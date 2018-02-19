لغز اختفاء شاب خلال نزهة بحرية بالقطيف
لا تزال الجهات المعنية تواصل البحث والتحري، عن الشاب المفقود، أحمد الصفواني، والذي لا يزال مختفيًا منذ 10 أيام، ولم يمسك بخيوط اختفائه أحد بعد، حيث كان يرافق 3 من أقربائه في رحلة بحرية بموقع ” منيفة ” .
وفي هذا السياق، أوضح عم الشاب، أن الن أخيه، كان برحلة بحرية ترفيهية في منطقة ” منيفة ” ، وكان يرافقه 3 شبان من أقاربه، ولكنه اختفى فجأة وهم نيام، فتم تقديم بلاغ، بعد أن شاهدت دورية أحدهم، أثناء البحث عنه، وقد تم التحقيق مع الشبان الثلاثة حول اختفائه.
وأضاف: ” جمعًا من الأهالي، تجمعوا بمدينة صفوي، وذهبوا للبحث عنه في موقع اختفائه، بمنطقة ” منيفة ” ، ولم يجدوا أثرًا له ” .
أما على صعيد آخر، أوضح الناطق الإعلامي، لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أن شرطة ” الخفجي ” ، تباشر إجراءات البلاغ؛ للكشف عن ملابساته، والبحث والتحري عن الشاب، فيما تمت إحالة زملائه، لفرع النيابة العامة بالمحافظة، وما زالت إجراءات جمع الاستدلال والبحث والتحري قائمة في القضية.
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