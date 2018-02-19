لغز اختفاء شاب خلال نزهة بحرية بالقطيف

عادل الحربي (صدى):

لا تزال الجهات المعنية تواصل البحث والتحري، عن الشاب المفقود، أحمد الصفواني، والذي لا يزال مختفيًا منذ 10 أيام، ولم يمسك بخيوط اختفائه أحد بعد، حيث كان يرافق 3 من أقربائه في رحلة بحرية بموقع ” منيفة ” .

وفي هذا السياق، أوضح عم الشاب، أن الن أخيه، كان برحلة بحرية ترفيهية في منطقة ” منيفة ” ، وكان يرافقه 3 شبان من أقاربه، ولكنه اختفى فجأة وهم نيام، فتم تقديم بلاغ، بعد أن شاهدت دورية أحدهم، أثناء البحث عنه، وقد تم التحقيق مع الشبان الثلاثة حول اختفائه.

وأضاف: ” جمعًا من الأهالي، تجمعوا بمدينة صفوي، وذهبوا للبحث عنه في موقع اختفائه، بمنطقة ” منيفة ” ، ولم يجدوا أثرًا له ” .

أما على صعيد آخر، أوضح الناطق الإعلامي، لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أن شرطة ” الخفجي ” ، تباشر إجراءات البلاغ؛ للكشف عن ملابساته، والبحث والتحري عن الشاب، فيما تمت إحالة زملائه، لفرع النيابة العامة بالمحافظة، وما زالت إجراءات جمع الاستدلال والبحث والتحري قائمة في القضية.