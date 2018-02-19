العثور على حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة

طهران(صدى):

توصلت فرق البحث والإنقاذ، إلى موقع تحطك الطائرة الإيرانية، التي سقطت أمس الأحد، وعلى متنها ما يزيد عن 60 شخصاً.

وأوضحت آسمان الإيرانية، أن سوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج وهطول الأمطار بغزارة وهبوب الرياح العاتية، تسببت جميعها في عرقلة عملية البحث.

وأشار بعض المسؤولين، إلى أن سبب سقوط الطائرة هو اصطدامها بمرتفعات جبل ” دنا ” بمحافظة ” أصفهان” .

يذكر أن الطائرة التي تحطمت تابعة لشركة ” آسمان ” وهي من طراز ” إيه تى أر 72″، وكانت ذاهبة من العاصمة طهران إلى مدينة ” ياسوج ” جنوب غرب البلاد .