بالصورة.. إعلان وظيفي للعمل في ” بقالة ” يثير موجة من السخرية
استفز اعلان وظيفي للعمل في بقاله المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال اليومين الماضيين، حيث جرى تداوله وسط موجة من السخرية.
ووضع المعلن في إعلانه المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي شرطاً وهو حصول المتقدم للوظيفة للعمل في ” بقالة ” على درجة الماجستير أو ما يعادلها.
فيما أوضح عدد من النشطاء أن الوظيفة المعلن عنها تم إعلانها عبر بوابة العمل ” طاقات ” في نهاية العمل الماضي، فيما لم يتضح ما أن تقدم عليها أحد أو، ساخرين في الوقت ذاته من طبيعة العمل في ” البقالة ” التي تحتاج إلى حصول المتقدم على الماجستير للالتحاق بها.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4079 ] نشر منذ 1 ساعة
اف وما جستير بعد
معقولة ؟؟؟
هههههههههههههههههههههههههههه
ابوعمر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
ماجستير وبقاله والله قويه متبي واحدمتخرج من امريكا
😎
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8345 ] نشر منذ 45 دقيقة
ههههههههه. مَيبغـــى واحـــدٍ عِنـــده تَكتــوراة فـي عِلــم ألنَفـــس .❓❓.
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إذا يَبـــغاه عِنـــدي واحـــدٍ يَــرعـــــى ألبِــــــــل وألحــــلال .🐪🐑🐫🐏🐄.
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6652 ] نشر منذ 27 دقيقة
اتوقع انها مجرد طقطقة
مؤدب[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 16 دقيقة
صاحب البقاله الأساسي أجنبي وقال الأجنبي لسعودي صاحب اللوحه والرخصه فقط … يسوي إعلان ويطلب ماجستير عشان ما أحد يجي ويبقى الأجنبي في بقالته ويقول المكتب العمل سوينا إعلان وما أحد تقدم .. لو إن اللي سوى الإعلان بنده أو هايبر بنده أو من السوباركت العمالقه ممكن تمشي