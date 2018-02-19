بالصورة.. إعلان وظيفي للعمل في ” بقالة ” يثير موجة من السخرية

نايف السالم(صدى):

استفز اعلان وظيفي للعمل في بقاله المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال اليومين الماضيين، حيث جرى تداوله وسط موجة من السخرية.

ووضع المعلن في إعلانه المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي شرطاً وهو حصول المتقدم للوظيفة للعمل في ” بقالة ” على درجة الماجستير أو ما يعادلها.

فيما أوضح عدد من النشطاء أن الوظيفة المعلن عنها تم إعلانها عبر بوابة العمل ” طاقات ” في نهاية العمل الماضي، فيما لم يتضح ما أن تقدم عليها أحد أو، ساخرين في الوقت ذاته من طبيعة العمل في ” البقالة ” التي تحتاج إلى حصول المتقدم على الماجستير للالتحاق بها.