عباس: المملكة تقف إلى جانب قضيتنا وشعبنا على مر التاريخ

حمود العنزي(صدى):

نفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإشاعات والأنباء المتداولة حول وجود خلافات وضغوط بين المملكة والجانب الفلسطيني بشأن قضية ” القدس “، مؤكدًا أن هذه التقارير عارية من الصحة.

وأكد ” عباس ” أنه تم التواصل والتشاور مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، وجرى التنسيق حول الخطوات القادمة.

كما أشار إلى أن قيادة المملكة تقف بجانب قيادة فلسطين في كل ما تراه، لافتًا إلى أن خادم الحرمين وسمو ولي العهد أكدوا أنه لا يوجد حل من دون دولة فلسطينية بعاصمتها القدس.

وأشاد بعمق العلاقات الفلسطينية السعودية، قائلًا ” السعودية كانت على مر التاريخ تقف إلى جانب قضيتنا وشعبنا، و لم تتدخل في شؤوننا الداخلية على مر الزمان، ولم تتأخر يومًا عن دعم حقوقنا ودعم أبناء شعبنا “.