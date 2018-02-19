إدارة الملكي: زيدان يقدم أداءا رائعا

ماجد محمد(صدى):

كشف إيميليو بوتراغينيو، مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد،عن شعور إدارة الملكي بالرضا عن أداء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال ” إيميليو ” : ” نرى أن زيدان يقدم أداء رائعاً.. توجد تحديات لا تزال تلوح في الأفق، ونشعر بالسعادة معه “.

وفيما يتعلق بإصابة نجم الفريق البرازيلي مارسيلو، التي تعر لها أمس في مواجهة ريال بيتس، قال إن الملكي قلق إزاء تلك الإصابة.

وحقق الريال أمس انتصار على ريال بيتس بخماسية مقابل ثلاثة أهداف؛ ليرتفع رصيد الفريق إلى 45 نقطة في المركز الرابع، مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام ليغانيس.