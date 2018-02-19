تعرض طالب في الرياض لنزيف في الدماغ.. وقريبه يتهم المدرسة بالإهمال

سعيد العجل(صدى):

اتھم قريب طالب في إحدى مدارس حي النظيم بالرياض إهمال المدرسة في إسعاف أبن أخوه لأحد المستشفيات بعد سقوطه وتعرضه لنوبة تقيئ وشبه فقدان للوعي.

وقال قريب الطالب أن أحد المدرسين تطوع بنقل الطالب لأحد مراكز الرعاية الصحية الأولية الذي بدوره شخص إصابة الطالب بانفلونزا-حسب تعبيره- وأضاف أن المدرس قام بنقل الطالب لمنزل أسرته، لكن الطالب استمر في التقيئ وفقدان الوعي الأمر الذي استدعى نقله لمستشفى الأمير ” محمد بن عبدالعزيز ” شرق الرياض، وكانت المفاجئة تعرض الطالب لنزيف في الدماغ.

وذكر قريب الطالب أن المستشفى قام على عجل بإجراء عملية جراحية لسحب النزيف، ومن ثم تم نقل الطالب إلى غرفة العناية المركزة، التي لا يزال يرقد فيها.

وطالب قريب الطالب بفتح تحقيق في حادثة الإهمال مع المدرسة من قبل وزارة التعليم ومع مركز الرعاية الصحية من قبل وزارة الصحة.

هذا وتحتفظ الصحيفة باسم ووسيلة الاتصال بقريب الطالب.