بالفيديو .. مرايا متاجر الملابس تخدع الزبائن

لندن(صدى):

كشف ” شين داوسون ” مدوّن على اليوتيوب سر رهيب تتبعه سلسلة متاجر بريطانية لتخدع زبائنها، وتحاول دفعهم إلى شراء منتجاتها، وذلك من خلال استخدام حيلة تعتمد على المرايا، حيث يظهر الزبون من خلالها بمقاييس جمالية أفضل من الواقع.

ونشر داوسون مقطع فيديو جديد على قناته في اليوتيوب، يقارن من خلاله، بين مرايا متجر ” تارغيت ” ومرايا المنزل، حيث تستخدم بعض المتاجر، أنواعاً خاصة من المرايا، يظهر فيها الزبون أكثر نحافة، لتبدو الملابس مناسبة عند قياسها.

كما وضح داوسون، أن الشركة المنتجة لهذه المرايا، تقول إنها الأنسب لغرف قياس الملابس في المتاجر، فهي تظهر الزبون أنحف بنحو 5 كيلو جرامات مما هو عليه في الواقع.

وعلي الجانب الآخر نفى المتحدث باسم ” تارغيت ” كل المنسوب للمتاجر، وأن يكون المتجر استعان بمرايا خاصة، لكنه في نفس الوقت، اعترف بأن معظم المتاجر، تلجأ إلى وسائل لجذب الزبائن، إضافة إلى الاستعانة بأحدث التقنيات، لجعل رحلة التسوق أكثر متعة للمتسوقين.