بالصور.. تفعيل مبادرة ” همم عالية ” لذوي الاحتياجات الخاصة بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، صباح اليوم الأثنين، عن إقامة احتفالية خاصة باستقبال 60 سيدة صماء، بنادي حي المتوسطة 38، وذلك بحضور فوزية الحارثي، مديرة نشاط الطالبات، وممثلة أندية الحي، بمشاركة أكثر من 200 مرتادة وزائرة.

جاء ذلك تفعيلاً لمبادرة نشاط الطالبات، لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت عنوان ” همم عالية ” ، وذلك وفقًا لما أكدته إدارة تعليم الطائف، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .