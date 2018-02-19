وزير الصناعة العراقي يزور ” مدن ” ويطلع على تجربتها في التطوير الصناعي

علي القحطاني (صدى):

استقبل مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ” مدن ” خالد السَّالم اليوم، بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض،معالي وزير الصناعة والمعادن العراقي بالوكالة المهندس محمد شياع السوداني، الذي يزور المملكة هذه الأيام على رأس وفدٍ يضم مجموعة من المستثمرين والصناعيين العراقيين.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون في المجال الصناعي، وتطوير العلاقات التجارية، و تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين، والاطلاع على تجربة “مدن” في مجال تنفيذ وإقامة المدن الصناعية وتشغيلها.

ووقف معاليه والوفد المرافق له على مستوى التطور في مشاريع البنية التحتية والخدمات، بالمدينة الصناعية، وتعرف على الفرص التي يمكن أن تقدمها الصناعات السعودية في شراكاتها الاستراتيجية مع القطاع الصناعي العراقي، والدور الذي يمكن للخبرات السعودية أن تلعبه للإسهام في تقديم صناعات مكتملة وتحويلية ذات قيمة مضافة للسوق العراقي.

وقدّم السالم شرحاً عن الفرص الاستثمارية التي تزخر بها المدن الصناعية، وواقع البنية التحتية المهيأة فيها، مستعرضاً المنتجات التي تقدمها “مدن” للصناعيين، من الحاضنات والمصانع الجاهزة و”واحات مدن” الملائمة لعمل المرأة، وما توفره من مزايا اقتصادية وحوافز جاذبة للمشروعات الصناعية والتقنية والخدمية والسكنية والتجارية، والخدمات المساندة التي جعلت مدنها الصناعية، جاذبة للعديد من العلامات التجارية الدولية، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.

وشمل برنامج زيارة الوفد العراقي على عدداً من الشركات الصناعية الكبرى العاملة في المدن الصناعية التابعة لـ “مدن”، اطلع الوفد خلالها على العمليات التشغيلية والإنتاجية، وعلى تجاربها في مجال دعم ريادة الأعمال.