بيل جيتس: أريد دفع المزيد من الضرائب

واشنطن(صدى):

أكد الملياردير بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، أن الحكومة ينبغي عليها فرض المزيد من الضرائب على فائقي الثراء مثله، قائلاً : ” إنني بحاجة لدفع المزيد من الضرائب “.

وأشار ” جيتس ” خلال مقابلة له مع شبكة ” سي إن إن ” ، إلى أن تعديلات نظام الضرائب التي أقرتها الولايات المتحدة، تعد خطوة للوراء؛ لأن فوائدها ستكون على الأغنياء أكثر من الطبقة المتوسطة والفقراء.

ودفع ” جيتس ” ضرائب بقيمة 10 مليارات دولار، وتبرع بأكثر من 40 مليار دولار لدعم قضايا خيرية، وتبلغ ثروته ما يزيد عن 90 مليار دولار.