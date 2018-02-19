” حداد ” : ريبروف وضع الأهلي في مأزق

نواف السالم(صدى):

أشار عبد الهادي حداد، لاعب الأهلي السابق، إلى أنه ضد إقالة مدرب الأهلي سيرغي ريبروف، في منتصف الموسم.

وأكد أنه هناك بعض الحالات الحرجة التي تستحق إقالة المدرب في منتصف الموسم، موضحًا أن ريبروف هو المسؤول وحده عن هذا المأزق الذي وضع الأهلي به .

وأضاف: ” فريق الأهلي مطمئن عناصرياً، لكن الخوف من التخبطات الفنية التي يقوم بها ريبروف”، متابعًا: ” هل كان الأهلي مقنعاً للجماهير بأدائه في مباراة تراكتور الماضية؟ “.

لافتًا إلى أن امتلاك الفريق مجموعة من اللاعبين على أعلى مستوى، والمشكلة فقط كانت في المدرب الأوكراني.