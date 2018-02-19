لاعب النصر السابق يشيد بـ ” الجبرين “

طلال الغامدي(صدى):

أعرب لاعب نادي النصر السابق، هاشم سرور، إنه سعيد بقدرات نجم الفريق، عبد العزيز الجبرين، مُشيدًا بأداء اللاعب مع الفريق العاصمي.

ونشر ” سرور ” صورة للجبرين عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” معلقًا: ” هذا هو لاعبي إذا حضر بكامل جاهزيته ترى بالفعل أن لديك وسط وإن غاب عن الفريق للأسف غاب معه النصر !!! ” .

وجدير بالذكر، إن لاعب وسط النصر ” الجبرين ” من أبرز اللاعبين المفضلين لدى جماهير أصفر الرياض بسبب مجهود اللاعب الوفير وقدراته الفنية العالية، بينما غاب عن خسارة الفريق أمام الباطن بثلاثية نظيفة ضمن مواجهات دوري المحترفين بسبب وصوله للحد الأقصى من البطاقات الصفراء.