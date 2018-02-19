بالفيديو… مسن سبعيني يجري تدريبات مكثفة للمشاركة في ماراثون الرياض

عادل الحربي (صدى):

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأحد كبار السن يقوم بإجراء تدريبات للمشاركة في مارثون الرياض الدولي الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة في نهاية الشهر الجاري.

وكشف الناشطون عن هوية المسن وهو العم “ خلف عنيزان سليم البلوي ” البالغ من العمر “ 70 ” عاماً، حيث بدأ الاستعدادات مبكراً بالتدرب على الجري للمشاركة في بطولة مارثون الرياض البالغ مسافته القصوى “ 21 ” كيلوم متر.

وكانت هيئة الرياضة قد أعلنت في وقت سابق عن انطلاق بطولة ماراثون الرياض يوم السبت الموافق “24” فبراير الجاري في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وستكون بدايته ونهايته من جامعة الملك سعود.

وحددت الهيئة 3 فئات مشاركة وهي: فئة المحترفين حتى “21” كلم، وفئة الهواة حتى 8 كم، وأخيراً فئة المتعة حتى 4 كم، بقيمة جوائز مليوني ريال ستوزع على عدد من الفائزين.