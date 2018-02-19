إصابة طفلة في حريق منزل بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نشب حريق في منزل بحي بن سويلم في محافظة الطايف، صباح اليوم الاثنين، أسفر عن إصابة طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا بحالة اختناق بسيط، نتيجة التماس كهربائي.

وأوضح متحدث الدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر الشريف، أن مركز العمليات الأمنية تلقة بلاغ يفيد بوقوع حادث حريق في منزل بحي بن سويلم، موضحًا أن الحادث عبارة عن استعال نار في غرفة بالدور الثاني بعمارة مكونة من 5 أدوار.

وأكد ” الشريف ” أنه عند الوصول تم إسعاف الطفلة المصابة بحالة اختناق في الموقع من قبل الهلال الأحمر، مؤكدًا أن صحتها مستقرة.