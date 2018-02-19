بالصور.. مشاركة 150 طالب في تدشين المشاريع التعليمية شرق الدمام

نايف السالم(صدى):

أعلن مكتب تعليم شرق الدمام ” بنين ” ، صباح اليوم الأثنين، عن مشاركة 150 طالبًا من الكشافة، من سبع مدارس مختلفة، في فعاليات تدشين المشاريع التعليمية، بمجمع السيوطي التعليمي، بالمنطقة.

جاء ذلك بحضورسمو الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، والدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، وذلك وفقًا لما أكده ” تعليم شرق الدمام ” ، عبر الحساب الرسمي له، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

كما ذكر ” تعليم شرق الدمام ” ، الـ 7 مدارس التي شارك طلابها بالفعاليات، وهي: ” الخليج، التطوير، المنذر بن الزبير للمرحلة الثانوية والمتوسطة، الجزيرة، ابوعبيدة بن الجراح، عثمان بن العاص، الزهور ” .