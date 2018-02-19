الأخضر التفاحي يتربع على عرش ألوان موضة ربيع 2018

متابعات(صدى):

يسيطر اللون الأخضر التفاحي على ألوان الموضة النسائية في ربيع 2018، ليمنح المرأة إطلالة مشرقة تنشر أجواء البهجة وتعكس الإقبال على الحياة.

حيث أن هذا اللون يناسب كل النساء؛ فهو يداعب الشقراء والسمراء وصاحبة الشعر الأحمر على حد سواء، كما أنه يزين كلا من الملابس والحقائب والأحذية.

ولمَن تبحث عن إطلالة جريئة، يمكنها اختيار درجات الأخضر التفاحي الصارخة، التي تميل إلى درجات النيون المضيئة، مع إمكانية اللجوء إلى الإطلالة الكاملة للحصول على مظهر صارخ يلفت الأنظار.

أما مَن تبحث عن إطلالة أكثر بساطة، فيمكنها اختيار درجات الأخضر التفاحي الفاتحة، والتي يمكن تنسيقها مع درجات الأبيض أو الدرجات الكريمية للحصول على إطلالة أنيقة وهادئة.

بالإضافة إلى أنه مع النقوش المختلفة، كمطبوعات الحيوانات مثل نقوش جلد النمر، والنقوش الهندسية كالكاروهات والتقليمات والنقاط.