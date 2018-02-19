علاج نشاط المثانة المفرط وكثرة التبول لدى النساء

واشنطن(صدى):

تقول دراسة أمريكية إن النساء المصابات بفرط نشاط المثانة ويتناولن علاجا لهذه المشكلة ربما يقل لديهن الشعور بالحاجة الشديدة للتبول كثيرا ويتحسن نومهن ليلا نتيجة لذلك.

ومن أجل هذه الدراسة راجع الباحثون بيانات 645 امرأة يعانين من فرط نشاط المثانة وتم تقسيمهن بشكل عشوائي لتناول جرعات من الدواء المعروف باسم توفياز لمعالجة هذه الحالة أو إعطائهن دواء وهميا.

وقال الباحثون في دورية طب التوليد وأمراض النساء على الإنترنت إنه بعد 12 أسبوعا شعرت النساء اللواتي تناولن الدواء بقدر أكبر من تراجع ما يسمى بسلس البول الاضطراري بالمقارنة مع النساء اللواتي تناولن دواء وهميا كما كان هذا العلاج مرتبطا أيضا بتقليل الحاجة لإفراغ المثانة وزيادة تحسن فترات النوم.

وقالت الدكتورة ليسلي ساباك الباحثة في كلية الطب بجامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا إن ” فرط نشاط المثانة يمكن أن يقطع النوم من خلال التسبب في الحاجة الملحة للتبول “.