بالصور.. زيارة قدامى العميد لمنزل الحارس فلمبان

ماجد محمد(صدى):

قامت مجموعة من قدامى لاعبي نادي الاتحاد، بزيارة حارس المرمى السابق صادق فلمبان بمنزله في مكة المكرمة، وذلك في بادرة جميلة تنم عن الترابط بين أجيال العميد على مدار التاريخ.

وكان في مقدمة الحضور زميله الذي عاصره في نفس الفترة الحارس الشهير تركي بافرط، وعبدالله غراب ورئيس رابطة اللاعبين القدامى المستشار غسان مناع، وآدم نور وحسن خليفة وعلاء رواس، وعضو الرابطة إبراهيم كنداسة.

وجاء ذلك في أمسية كانت مجالًا خصبًا لاستعادة الذكريات الجميلة وأمجاد العميد؛ حينما كان يهز شباك الأندية بالستة والسبعة والثمانية، ويحقق البطولات تلو الأخرى، ولديه صف من اللاعبين في كل الخانات.