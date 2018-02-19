رئيس ” الفيصلي ” يضع شروط للاستغناء عن غوستافو

ماجد محمد(صدى):

كشف رئيس نادي الفيصلي، عبد الله الضاوي، عن شروطه لرحيل نجم الفريق لويز غوستافو.

وأوضح ” الضاوي ” أن الفيصلي يرفض الاستغناء عن غوستافو، إلا في حالة واحدة وهي تلقي عرض قوي ماليًا.

وأضاف أنه يتم اختيار اللاعبين الأجانب بناءً على قرار يصدر من لجنة الخبراء، وفقًا لامكانيات النادي المادية.

وفي سياق أخر قال:” نطمح إلى حصد المزيد من النقاط في الجولات المقبلة والفريق قادر على ذلك ” ، متابعًا: ” سننافس على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الحالي، إلى جانب إنهاء الدوري بالمربع الذهبي “.