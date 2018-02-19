بالفيديو.. كفيف يجذب أنظار زائري الجنادرية 32 بعزفه الرائع

نايف السالم(صدى):

اعتاد العزف على الربابة وحفظ قصائد الحزن التي ترافق العزف منذ 30 عامًا.. هكذا عبر عازف الربابة الكفيف ملفي بن مبروك العنتري صاحب الخمسون عامًا عن شغفه بالعزف على الربابة.

حيث جذب العزف الجميل الهاديء لـ ” العنتري ” أنظار زائري مهرجان الجنادرية 32، الذي استطاع نقله إلى الجمهور بمهارة فائقة وهو كفيف، مؤكدًا أنه بدأ بالعزف منذ الصغر عوضًا عن الألعاب التي كان يمارسها الأطفال في سنه.

وأكد ” العنتري ” أنه حفظ قصائد الحزب التي ترافق العزف على الربابة عن طريق السمع منذ 30 عامًا عندما بدأ العزف كهواية في عمر الـ16 عامًا.

كما أشار إلى أنه اتقن جميع ألوان العزف على الربابة من خلال السمع بسبب شدة حبه له، من المربوع والهجيني والمسحوب والجنوبي.