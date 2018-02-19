محامي ” صالح ” : بدون السعودية سنبقى تحت الاحتلال الإيراني الحوثي
أكد محمد المسوري، محامي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ، اليوم الأثنين، على أن اليمن بدون مساعدة المملكة ودول التحالف لن تنجح في التخلص من مليشيات الحوثي الإيرانية.
وقال ” المسوري” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” كثيرمن القيادات والوجهاء والمشايخ،خدعوا الزعيم وخانوه، واليوم يريدون إعادة المشهد مع غالبية الشعب “.
وتابع: ” إسمعوها مني، لن نستطيع مواجهة إيران وعصابتها الحوثية بدون المملكة العربية السعودية ودول التحالف؛ ولذلك دعى الزعيم لمد أيدينا للمملكة. وما عداه. فسنبقى تحت الإحتلال الإيراني الحوثي “.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4079 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمك الله ايها الزعيم