تدشين الخطة الاستراتيجية الأولى لجامعة جدة

نايف السالم(صدى):

أطلق مدير جامعة جدة المكلف الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، اليوم الاثنين، الخطة الاستراتيجية الأولى لجامعة جدة، والتي تأتي في إطار توجهات الجامعة ومواكبة برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وقال ” الحميدان ” أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تأتي لتحقيق التوجهات التي تتضمن إعادة هيكلة الكليات الجامعية وربطها بسوق العمل ومتطلباته، والتركيز على إثراء المعرفة لدى الطلاب، وتفعيل المبادرات والشراكات التي عقدتها الجامعة، والتوسع فيها داخليًا وخارجيًا وتحقيق ميزة التنافسية وطموحات ورغبات المستفيدين، إلى جانب تعزيز دور ومكانة الجامعة بين الجامعات بالمملكة.

وأضاف ” الحميدان ” أن الخطة جاءت لتترجم هويتها الأساسية ورسالتها الحالية ورؤيتها المستقبلية وتعزيز دورها وتحسين جودة خدماتها ومخرجاتها وتأكيد ريادتها في العديد من الجوانب المتوائمة مع رؤية المملكة الطموحة 2030؛ وذلك من خلال خمسة برامج من برامج الرؤية، والمتمثلة في: برنامج التحول الوطني، وبرنامج تحسين جودة الحياة، وبرنامج ريادة الشراكات الوطنية، وبرنامج الشراكات الاستراتيجية، وبرنامج التخصيص.