بالفيديو.. عامل نظافة يتسبب في احباط طفل صغير

متابعات(صدى):

تعرض طفل صغير لموقف محرج ومثير للإحباط بسبب عامل يجمع القمامة.

وظهر الطفل في مقطع فيديو متداول عبر الفيسبوك وهو ينتظر عمال النظافة لإخراج سلة القمامة الخاصة به والتي أراد إفراغها في سيارة القمامة كمثيلاتها من الحاويات الضخمة، لكن عامل النظافة الذي أخذ السلة من يده لم يدرك ذلك، بل أخذها وألقاها داخل السيارة ظنا منه أنها قمامة تاركا الصبي في حيرة من أمره وأخيرا أصيب بالإحباط عند إدراك الأمر.