بالفيديو.. عامل نظافة يتسبب في احباط طفل صغير
تعرض طفل صغير لموقف محرج ومثير للإحباط بسبب عامل يجمع القمامة.
وظهر الطفل في مقطع فيديو متداول عبر الفيسبوك وهو ينتظر عمال النظافة لإخراج سلة القمامة الخاصة به والتي أراد إفراغها في سيارة القمامة كمثيلاتها من الحاويات الضخمة، لكن عامل النظافة الذي أخذ السلة من يده لم يدرك ذلك، بل أخذها وألقاها داخل السيارة ظنا منه أنها قمامة تاركا الصبي في حيرة من أمره وأخيرا أصيب بالإحباط عند إدراك الأمر.
Kid's Toy Bin Gets Disposed Of By Bin Men
This kid loves bin men and left his toy bin out to be collected, you won't believe what happened next…😱😱
Posted by LADbible on Saturday, February 17, 2018
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8721 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههههههههههه اجل اصابه باحباط