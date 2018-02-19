تعليم مكة يدرب 250 سفيرا وسفيرة لبرنامج ريالي للوعي المالي

سعيد العجل(صدى):

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة نشاط الطلاب ” قسم البرامج والتدريب ” برنامج ريالي للوعي المالي بالتعاون مع شركة ازدهار للتدريب ممثل شركة سدكو القابضة وذلك في غرفة مكة للتجارة والصناعة .

وحضر البرنامج مساعد مدير عام التعليم بمنطقة مكة للشؤون التعليمية الدكتور طلال الحربي الذي أكد في كلمته على أهمية مثل هذه المشروعات لبناء ركيزة صلبة داخل المدرسة تجاه الوعي المالي والاستثمار وريادة الأعمال من خلال برنامج ريالي مشيراً لأهمية هذه الشراكات لتطوير الأنشطة والفعاليات تحقيقاً لأهداف الوزارة، التي تسعى لتطوير التعليم وتحسين مخرجاته والسعي إلى استثمار كل ما يخدم العملية التعليمية من مستجدات في جميع المجالات والاتجاهات والتكامل والتعاون المشترك مع ما يقدمه القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية

وحث الحربي رواد النشاط على أهمية توعية الطلاب في الوعي المالي وضرورة الاستفادة من هذه البرامج لما يعود بالنفع والفائدة لأبنائنا الطلاب واستغلالها لبناء جيل مبدع ومميز ومفيد لمجتمعه.

بعد ذلك دشن الحربي حسابات برنامج ريالي للوعي المالي بمواقع التواصل الاجتماعي بحضور مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم مكة الأستاذ نبيل طيب وممثل غرفة مكة مدير العلاقات العامة زياد الشريف وممثل شركة سدكو الأستاذ عبدالرحمن الشهراني.

وقد بدء البرنامج باستعراض منجزات برنامج ريالي المنفذة في المناطق التعليمية حيث أشار الأستاذ عبدالرحمن الشهراني مدير البرامج بشركة ازدهار للتدريب ممثل شركة سدكو أن البرنامج أحد برامج المسؤولية المجتمعية في شركة سدكو وقد تم تدريب 250 ألف في 10 مناطق تعليمية وتسعى الشركة بعد توقيع اتفاقيتها مع وزارة التعليم لاستهداف مليوني طالب وطالبة حتى عام 2020 .

يذكر أن وزارة التعليم اعتمدت برنامج “ريالي” بهدف نشر الثقافة المالية في مدارس وجامعات السعودية, وذلك عبر تأهيل مليوني طالب وطالبة حتى عام 2020 حيث وقعت في وقت سابق مذكرة تفاهم أبرمها وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى والرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة أنيس أحمد مؤمنة، تتناول أوجه التعاون بين الوزارة وسدكو القابضة لتأهيل مليوني طالب وطالبة خلال 4 أعوام.

وشملت مذكرة التفاهم تأهيل سبعمائة ألف طالب عن طريق التدريب المباشر، وثلاثمائة ألف عن طريق التدريب الالكتروني والوصول لمليون مستفيد، إضافة إلى الوصول لـ 50% من مدن المملكة من خلال التعليم الإلكتروني. وتتضمن المذكرة تحقيق الهدف الرئيس المتمثل في الوصول إلى 100% في 2030م.

كما شملت مسارات استراتيجية مستقبلية لأوجه التعاون بين وزارة التعليم ومجموعة سدكو القابضة منها تطوير برنامج إلكتروني لأشبال المدارس، وإضافة برنامج ريالي على المنصات التعليمية الإلكتروني، وكذلك تطوير برنامج رواد ريالي (لريادة الأعمال)، وإدراج برنامج ريالي في القنوات الفضائية التعليمية.

يشار إلى أن “ريالي” هو برنامج مجموعة سدكو القابضة للوعي المالي، تم إطلاقه عام 2012م ويهدف لتوعية المجتمع بأساليب إدارة وتخطيط أموالهم الخاصة لكي يتمكنوا من مواجهة مسؤولياتهم المالية، ويهدف “ريالي” إلى توعية الأطفال والشباب السعوديين بالنسبة إلى التخطيط المالي وإعداد الميزانيات، وغرس ثقافة الادخار والاستثمار وحسن التعامل مع القروض المالية، وتزويدهم بالأدوات التي تعينهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة تمكنهم من عيش حياة كريمة.