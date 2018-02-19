رسالة غامضة تدمر أجهزة آيفون.. وآبل تسارع الزمن لاحتواء الخلل

أماني الغامدي(صدى):

كشفت وسائل إعلام عالمية أن شركة آبل تسابق الزمن لإصلاح خلل في التحديث الأخير نظام تشغيل هواتف آيفون، يسمح للمستخدمين بإرسال ” قنبلة نصية ” يمكنها تعطيل الهواتف.

وذكرت أن الخطأ يقع عندما تتلقى الأجهزة رمزا واحدا باللغة الهندية الأم ” Telugu ” ، التي يستخدمها حوالي 70 مليون شخص، حيث يؤثر الخلل الحاصل على أجهزة آيفون وآيباد وماك وساعات آبل، التي يشغلها أحدث إصدارات برامج التشغيل.

و تؤدي هذه المشكلة إلى تعطيل العديد من التطبيقات، بما في ذلك واتس آب وفيسبوك ومسنجر و iMessage و Gmail، بمجرد استلام الرمز الخاطئ. ولكن يمكن حل المشكلة عن طريق حذف المحادثة بأكملها من التطبيق.

ويمكن تنفيذ ذلك بكل سهولة، من خلال قيام شخص آخر بإرسال رسالة إلى التطبيق ” المصاب ” ما يسمح للمستخدم بفتح الإشعار وحذف الموضوع، الذي يحتوي على الرسالة المخالفة.

وسلط المدون الإيطالي، Mobile World الضوء على الخلل الحاصل، مع تأكيد هذا الأمر من قبل العديد من مستخدمي أجهزة آبل، على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى ضرورة حذف أي رسالة تحوي الرمز الخاطئ، مع تجنب فتحها.