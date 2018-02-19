إصابة 3 أشخاص بينهم امرأة في حوادث متفرقة بمكة

علي القحطاني (صدى):

تعرَّضت امرأة، إلى حادث تصادم مع مركبة؛ نتيجة عبورها من طريق غير مخصص للمشاة، في محافظة الشوقية بالعاصمة المقدسة.

وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية، في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” دهس امرأة بسبب عبورها من غير الطريق المخصص للمشاه بالعاصمة المقدسة – الشوقية، نتج عنه إصابتها، باشر الحادث الجهات المختصة “.

فيما أصيب شخص في حادث انقلاب مركبة بجدة، نتيجة للسرعة العالية أثناء الانعطاف، وقد باشر الحادث الجهات المختصة.

وأوضح المركز، انه قد اصدمت مركبتين بطريق العكيشية بسبب الدوران المفاجئ دون التأكد من خلو الطريق، ما أدى إلى انقلاب إحداها وإصابة شخص.