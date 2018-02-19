مدرب نابولي: الفريق يركز فقط على الدوري الإيطالي

نواف السالم(صدى):

أوضح ماوريتسيو ساري مدرب نابولي، إن لاعبيه لا يركزون سوى على الفوز بالدوري الإيطالي، في تبرير للأداء المتواضع الذي أظهرة الفريق الخميس الماضي أمام لايبزيغ في إطار الدوري الأوروبي.

وقال ” ساري”، إنه لا يمكنه أن يُجبر لاعبيه على الاهتمام بالدوري الأوروبي في كرة القدم، مضيفًا:” يبدو أن هذا الفريق يفكر فقط في الدوري الإيطالي، ونواجه صعوبات في العثور على حافز في البطولات الأخرى”.

وتابع:” تغيير العديد من اللاعبين أمام لايبزيغ لا يعني عدم اهتمامنا بهذه البطولة. الجميع يتبع سياسة التناوب في الدوري الأوروبي”.

وحقق نابولي انتصاره التاسع على التوالي، أمس الأحد، أمام سبال بهدف مقابل لاشيء؛ ليتربع على عرش الدوري الإيطالي بفارق نقطة عن يوفنتوس.