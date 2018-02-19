أول عجز تجاري لليابان منذ مايو 2017

طوكيو(صدى):

أفادت بيانات صادرة عن وزارة المالية باليابان، اليوم الأثنين، بتسجيل اليابان أول عجز تجاري منذ ثمانية أشهر، حيث سجلت عجزًا في الميزان التجاري، بشهر يناير الماضي، والذي نتج عن ازدياد واردات الوقود الأحفوري.

حيث كشفت البيانات الحكومية، أن الاقتصاد الياباني – ثالث أكبر اقتصاد في العالم – سجّل عجزًا في الميزان التجاري، في يناير الماضي، وصلت قيمته إلى 943.4 مليار ين، أي ما يعادل (8.87 مليار دولار)، وذلك هو العجز التجاري الأول لها، منذ مايو من العام الماضي 2017م..

فيما ارتفعت قيمة صادراتها، بنسبة 12.2%، لتصل إلى ستة آلاف و86 تريليون ين، بينما ارتفعت الواردات بدورها، بنسبة 7.9%، لتصل إلى سبعة آلاف و29 تريليون ين.