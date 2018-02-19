  • الإثنين 19

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” العمري ” : الموسم الجديد من الجنادرية للمواطنين فقط

” العمري ” : الموسم الجديد من الجنادرية للمواطنين فقط

” العمري ” : الموسم الجديد من الجنادرية للمواطنين فقط
عادل الحربي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني الرائد محمد العمري، أن جميع العمالة المتواجدة في مهرجان الجنادرية 32 نظامية وتنطبق عليها الشروط كافة.

ونفى ” العمري ” وجود وافد غير نظامي يقوم بالبيع في المهرجان، موضحًا أن نسبة العمالة الوافدة بالمهرجان انخفضت هذا العام إلى 25% تقريبًا مقارنة بالأعوام الماضية.

وكشف عن اتفاق جديدة بين إدارة الجنادرية والجهات المشاركة فيه بأن يكون جميع الباعة في الموسم القادم للمهرجان من المواطنين فقط.


الوسوم:,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 569 ] نشر منذ 2 ساعتين

نتمى من القائمين على الجنادرية اعادة التوقيت السابق ( من 9 صباحا الى 12 ظهرا ومن 4 عصرا الى 12 ليلا ) لان التوقيت الحالي لايناسب الزوار وطلاب المدارس ويضيع هدرا ولا يعطي العاملين والزوار فرصة لاخذ القيلولة وهو (من 11 صباحا الى 11 ليلا ) وغالبية الزوار يحضرون بعد الرابعة عصرا الى منتصف الليل وشكرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *