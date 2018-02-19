” العمري ” : الموسم الجديد من الجنادرية للمواطنين فقط

عادل الحربي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني الرائد محمد العمري، أن جميع العمالة المتواجدة في مهرجان الجنادرية 32 نظامية وتنطبق عليها الشروط كافة.

ونفى ” العمري ” وجود وافد غير نظامي يقوم بالبيع في المهرجان، موضحًا أن نسبة العمالة الوافدة بالمهرجان انخفضت هذا العام إلى 25% تقريبًا مقارنة بالأعوام الماضية.

وكشف عن اتفاق جديدة بين إدارة الجنادرية والجهات المشاركة فيه بأن يكون جميع الباعة في الموسم القادم للمهرجان من المواطنين فقط.