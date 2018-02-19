” العمري ” : الموسم الجديد من الجنادرية للمواطنين فقط
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني الرائد محمد العمري، أن جميع العمالة المتواجدة في مهرجان الجنادرية 32 نظامية وتنطبق عليها الشروط كافة.
ونفى ” العمري ” وجود وافد غير نظامي يقوم بالبيع في المهرجان، موضحًا أن نسبة العمالة الوافدة بالمهرجان انخفضت هذا العام إلى 25% تقريبًا مقارنة بالأعوام الماضية.
وكشف عن اتفاق جديدة بين إدارة الجنادرية والجهات المشاركة فيه بأن يكون جميع الباعة في الموسم القادم للمهرجان من المواطنين فقط.
فيديو | متحدث وزارة الحرس الوطني لـ #الراصد: لايوجد وافد غير نظامي يبيع في #الجنادرية32 والموسم القادم سيقتصر على السعوديين . @mohmmad6060 pic.twitter.com/tpR2rO1xeC
— الراصد (@alraasd) February 18, 2018
N&7M2[ عدد التعليقات: 569 ] نشر منذ 2 ساعتين
نتمى من القائمين على الجنادرية اعادة التوقيت السابق ( من 9 صباحا الى 12 ظهرا ومن 4 عصرا الى 12 ليلا ) لان التوقيت الحالي لايناسب الزوار وطلاب المدارس ويضيع هدرا ولا يعطي العاملين والزوار فرصة لاخذ القيلولة وهو (من 11 صباحا الى 11 ليلا ) وغالبية الزوار يحضرون بعد الرابعة عصرا الى منتصف الليل وشكرا