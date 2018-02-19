جوجل تتعاقد مع جيتي و تحذف زر مشاهدة الصورة من نتائج البحث

أماني الغامدي(صدى):

تعاقدت شركة جوجل مع وكالة الصور ” جيتي ” ، مما أدى لقيامها بحذف زر مشاهدة الصورة ” View Image ” بخدمة جوجل للبحث عن الصور؛ حيث يتم عرض الصورة التي تم العثور عليها، مباشرة في عرض منفصل.

حيث أن جزءاً من هذا الاتفاق يتمثل في إلغاء زر ” مشاهدة الصورة ” ، الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى مستخدمي محرك بحث جوجل، في حين أنه يتعرض لانتقادات كثيرة من أصحاب حقوق الملكية الفكرية للصور.

وكانت هذه الوظيفة مثيرة للجدل منذ قيام جوجل بإطلاق الخدمة الجديدة للبحث عن الصور، فإلى جانب العرض بالحجم الكبير، فإن المستخدم يحصل هنا على رابط مباشر للصورة، ويمكنه مشاهدة الصورة دون الوصول إلى موقع الويب الخاص بها.

ومع ذلك ستظل خدمة جوجل للبحث عن الصور بمثابة أداة قوية، حيث يتم عرض الصور لمعاينتها، ثم استدعاؤها بنقرة واحدة من خلال زيارة موقع الويب الأصلي لها، علاوة على أنه يمكن مشاركتها ببعض الخطوات البسيطة.