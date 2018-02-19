التعليم تدرب منسوباتها من الصم والبكم على مهارات الإبداع الوظيفي

نايف السالم(صدى):

أتمت الإدارة العامة للموارد البشرية البرنامج التدريبي الأول (الإبداع الوظيفي) بتدريب (100 موظفة) والذي أقيم على خمس مراحل بحيث تم تدريب (20 موظفة) لكل مرحلة، وجاءت المرحلة الأخيرة للبرنامج بالدمج بين المتدربات وتخصيص مقاعد تدريب لجميع الموظفات من ذوي الاحتياجات الخاصة فئة (الصم والبكم)، وتوفير مترجمة لغة إشارة للترجمة الفورية خلال المرحلة الأخيرة لبرنامج الإبداع الوظيفي.

و ذكرت المشرفة على القسم النسائي بالإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية الأستاذة أماني الرشيد :” أن فكرة الدمج بالبرنامج التدريبي تأتي كخطوة رائدة تمكن فئة الصم والبكم من شعورهن بالمساواة و إشعارهن بأهميتهن كغيرهن من منسوبات الإدارة، مؤكدة أنه لا يوجد صعوبات تذكر في إعداد هذا البرنامج للصم و البكم حيث تم الاتفاق مع معهد الصم والبكم لمشاركتهم بتوفير مترجمة و تم التجاوب سريعا.

و ثمّنت الرشيد الدور الذي يقدمه المشرف العام على الموارد البشرية بموافقته و دعمه على إعداد البرامج : الإبداع الوظيفي ، مهارات التعامل مع الرؤساء ، اتخاذ القرار وحل المشكلات ، استراتيجية إدارة الوقت ، ضغوط العمل، منوهة أن الهدف من هذه الدورات تطوير المهارات الذاتية و الإدارية للموظفات الإدارية مع ضرورة البحث عن احتياجات الدورات التي تناسب خبراتهن في المستقبل .

الجدير بالذكر أن البدء بالبرنامج الثاني ” استراتيجية إدارة الوقت ” سيكون نهاية الأسبوع الجاري متمنية أن تثمر هذه البرامج في إنتاجية العمل .